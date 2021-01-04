Биатлонисты массово снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров

В конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров РУСАДА, сообщает «Весь спорт».
«РУСАДА действительно проводило тестирование на «Ижевской винтовке». Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со «Стандартом», а во-вторых, чтобы не помешать расследованию», — рассказала директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.
В конце декабря за нарушение антидопинговых правил на четыре года была дисквалифицирована биатлонистка Виктория Коновалова.
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