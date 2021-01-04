Валерий Польховский: Логинов уехал в Саратов по личным причинам

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему чемпион мира Александр Логинов готовится к январским этапам Кубка мира отдельно от команды.
«Получил ли он разрешение работать отдельно? Да. Но Логинов уехал в Саратов по причинам личного характера, которые учёл тренерский штаб. Он уже на подходе к тому состоянию, которое для него привычно. Да, чуть позже, чем ждали и тренеры, и сам Саша, но у него много положительных моментов, которые внушают оптимизм», — приводит слова Польховского официальный сайт СБР.
Польховский также оценил нынешний уровень сборной России по биатлону.
«На данный момент уровень сборной России чуть ниже, чем уровень основных соперников. Что я могу сказать болельщикам? Могу обещать только то, что мы будем работать ещё больше, чтобы их порадовать. Критиковать нас будут всегда, но будет результат – будет совсем другая ситуация», — отметил тренер.
Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе (Германия) 8 января.
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