Валерий Польховский: Логинов уехал в Саратов по личным причинам

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему чемпион мира Александр Логинов готовится к январским этапам Кубка мира отдельно от команды.

«Получил ли он разрешение работать отдельно? Да. Но Логинов уехал в Саратов по причинам личного характера, которые учёл тренерский штаб. Он уже на подходе к тому состоянию, которое для него привычно. Да, чуть позже, чем ждали и тренеры, и сам Саша, но у него много положительных моментов, которые внушают оптимизм», — приводит слова Польховского официальный сайт СБР.

Польховский также оценил нынешний уровень сборной России по биатлону.

«На данный момент уровень сборной России чуть ниже, чем уровень основных соперников. Что я могу сказать болельщикам? Могу обещать только то, что мы будем работать ещё больше, чтобы их порадовать. Критиковать нас будут всегда, но будет результат – будет совсем другая ситуация», — отметил тренер.

Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе (Германия) 8 января.