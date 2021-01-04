Президент СБР Майгуров отреагировал на массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал инцидент с массовым снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» в декабре. Ранее сообщалось, что в конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины.
В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — цитирует Майгурова ТАСС.
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