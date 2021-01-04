Васильев: снявшимся с «Ижевской винтовки» нужно уделить особое внимание, проверять почаще

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал инцидент с массовым снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» в декабре. Сообщалось, что в конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров.

«К этому надо отнестись серьёзно. Думаю, те, кто снялся, должны пройти допинг-тесты. В обязательном порядке! Это не может не настораживать. Более того, те спортсмены, которые снялись, должны попасть под особый режим внимания, скажем так. Может, их стоить проверять почаще, чем всех остальных.



С допингом надо бороться серьёзно, а не просто так, декларациями. Не просто объявлять, что мы боремся, а по-настоящему делать что-то. Допинг — это зло, реальное зло, которое сейчас поразило весь мировой спорт», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».