Васильев: снявшимся с «Ижевской винтовки» нужно уделить особое внимание, проверять почаще

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал инцидент с массовым снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» в декабре. Сообщалось, что в конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров.
«К этому надо отнестись серьёзно. Думаю, те, кто снялся, должны пройти допинг-тесты. В обязательном порядке! Это не может не настораживать. Более того, те спортсмены, которые снялись, должны попасть под особый режим внимания, скажем так. Может, их стоить проверять почаще, чем всех остальных.
С допингом надо бороться серьёзно, а не просто так, декларациями. Не просто объявлять, что мы боремся, а по-настоящему делать что-то. Допинг — это зло, реальное зло, которое сейчас поразило весь мировой спорт», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
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