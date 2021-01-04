Тренеры объяснили снятие юниорок Югры с «Ижевской винтовки» после приезда РУСАДА

Тренерский штаб сборной Ханты-Мансийского автономного округа оперативно ответил на запрос Союза биатлонистов России (СБР) о снятии югорских юниорок со спринтерских гонок на «Ижевской винтовке».

Отсутствие спортсменок в стартовом протоколе после приезда допинг-офицеров РУСАДА объяснили желанием предоставить им дополнительный отдых и позволить набрать оптимальную форму к отборочным соревнованиям в январе. Подготовка к сезону была сильно сокращена из-за пандемии коронавируса, и биатлонистки были не готовы к последней гонке, которая не играла решающей роли и не являлась отборочной к первенству мира среди юниоров. Спортсменки очень устали, их результаты резко снизились. Это и стало причиной решения тренерского штаба о снятии их с соревнований.

«Данное решение позволит отдохнуть спортсменкам и набрать оптимальную форму к концу января и достойно выступить в отборочных стартах. Сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по завершении соревнований выехала из Чайковского 29 декабря», — цитирует официальный ответ тренеров сборной Югры на запрос СБР ТАСС.

Кроме того, директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов уточнил, что команда в любой момент готова к сдаче допинг-тестов.

«Ничего не произошло, дали отдохнуть молодёжи, у них будет отбор на первенство мира в январе. Спортсмены тренируются и готовы в любой момент для сдачи допинг-тестов», — сказал Артамонов.