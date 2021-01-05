Майгуров рассказал о расследовании по массовому снятию биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал инцидент с массовым снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» в декабре. Ранее сообщалось, что в конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По мнению Майгурова, массовое снятие спортсменов объясняется неудачно составленным календарём.

«Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты. При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса. Из-за коронавируса международные соревнования у юниоров передвинулись, и отбор мы теперь будем проводить на месяц позже, с 18 по 21 января в Рыбинске.

Из-за пандемии во многих региональных командах подготовка началась позже обычного и, по мнению специалистов, оказалась недостаточной по объёму. Многие спортсмены сами перенесли болезнь. При этом весь декабрь юниоры соревновались наравне со взрослыми – это тоже видно по календарю. Так что когда тренеры говорят нам, что, снимая спортсменов с соревнований, они так расставили приоритеты, нет оснований им не верить.

Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для допинг-контроля. Никто из них не покинул мест проведения соревнований до их окончания. Отмечу также, что среди 33 человек, которые снялись в последний день, подавляющее большинство в индивидуальной гонке показали результат за пределами топ-30 и только трое заехали в топ-5. Фамилии называть не буду, потому что это будет звучать как обвинение.

В СБР ничего не имеют против того, чтобы РУСАДА дополнительно проверило любого из снявшихся в Чайковском или Ижевске, чтобы окончательно успокоить биатлонную общественность», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.