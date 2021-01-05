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«Слабаки и повторюшки». Губерниев — об обещании шведского журналиста съесть куртку

«Слабаки и повторюшки». Губерниев — об обещании шведского журналиста съесть куртку
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инициативу журналиста шведского издания Expressen Томаса Петтерссона. Напомним, ранее Петтерссон пообещал съесть свою куртку, если лыжник Калле Хальфварссон займёт место не ниже третьего в индивидуальной гонке на «Тур де Ски», которая состоится сегодня, 5 января.

«Слабаки и повторюшки», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России по биатлону, которая в настоящее время составляет 39 гонок, вырастет до 50 гонок.

Индивидуальная гонка у мужчин (15 км коньковым ходом) начнётся в 16:45 мск, это четвёртый этап многодневки «Тур де Ски».

Шведский журналист взял пример с Губерниева и пообещал съесть куртку
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