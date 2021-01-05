«Слабаки и повторюшки». Губерниев — об обещании шведского журналиста съесть куртку

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инициативу журналиста шведского издания Expressen Томаса Петтерссона. Напомним, ранее Петтерссон пообещал съесть свою куртку, если лыжник Калле Хальфварссон займёт место не ниже третьего в индивидуальной гонке на «Тур де Ски», которая состоится сегодня, 5 января.

«Слабаки и повторюшки», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России по биатлону, которая в настоящее время составляет 39 гонок, вырастет до 50 гонок.

Индивидуальная гонка у мужчин (15 км коньковым ходом) начнётся в 16:45 мск, это четвёртый этап многодневки «Тур де Ски».