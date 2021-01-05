Лариса Куклина: в Оберхофе полный локдаун. Людей вообще нет
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что в настоящий момент происходит в Оберхофе (Германия), где в ближайшие выходные пройдёт пятый этап очередного сезона Кубка мира по биатлону.
«Пробежалась по улицам Оберхофа. На улице полная тишина, людей вообще нет, встретила, наверное, человека два. Патрулирует машина полицейская – и всё. Вот это называется полный локдаун. Люди полностью соблюдают самоизоляцию, вообще ничего не работает: всё закрыто, полная тишина, никого нет», — рассказала Куклина в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, после четырёх этапов сезона-2020/2021 Лариса Куклина, на счету которой 28 очков, занимает 54-е место в личном зачёте.
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