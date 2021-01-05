Баккен заменит Бьонтегорда в составе сборной Норвегии на этапе Кубка мира в Оберхофе
Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен примет участие в пятом этапе Кубка мира, который состоится в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января, информирует Nordic Magazine. Сообщается, что Баккен заменит в команде Эрленда Бьонтегорда, который не до конца восстановился после проблем со спиной. Таким образом, 22-летний Баккен дебютирует на Кубке мира.
Сам Бакен прокомментировал предстоящее участие в пятом этапе Кубка мира на своей странице в «Инстаграме».
«Наконец-то пришло время снова соревноваться. На этот раз я сделаю это как следует! Впереди поездка в Оберхоф и дебют на Кубке мира. Готов принять участие и получить новый опыт», – написал Баккен.
Бьонтегорд, которого заменит Баккен, – победитель и призёр чемпионатов мира среди юниоров.
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