«С меня берёшь пример». Губерниев — о посте Шипулина про «вывод майонезных праздников»
Бронзовый призёр Олимпийских игр—2010, бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин рассказал, как решил вернуться в форму после праздников.
«Все по-разному выводят майонезные праздники из организма. Я сегодня решил два часа побегать с палками в "-20". Счастливого Рождества!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев так оценил пост Шипулина: «С меня берёшь пример, молодец». Антон в комментарии ответил: «Конечно».
Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Вследствие дисквалификации Евгения Устюгова Антон лишился золотой медали Игр 2014 года в Сочи в эстафете.
Антон Шипулин: готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать
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