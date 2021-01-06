«С меня берёшь пример». Губерниев — о посте Шипулина про «вывод майонезных праздников»

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2010, бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин рассказал, как решил вернуться в форму после праздников.

«Все по-разному выводят майонезные праздники из организма. Я сегодня решил два часа побегать с палками в "-20". Счастливого Рождества!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев так оценил пост Шипулина: «С меня берёшь пример, молодец». Антон в комментарии ответил: «Конечно».

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Вследствие дисквалификации Евгения Устюгова Антон лишился золотой медали Игр 2014 года в Сочи в эстафете.