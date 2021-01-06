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Васильев: допинг нужно приравнять к наркотикам и провести пару показательных посадок

Васильев: допинг нужно приравнять к наркотикам и провести пару показательных посадок
Биатлон 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал об отношении к допингу.

«В этом смысле я сторонник радикальных взглядов. Считаю, что надо на законодательном уровне сделать реальную уголовную ответственность за распространение и применение допинга.

То есть приравнять запрещённые препараты к наркотикам. Провести пару показательных процессов, с широкой оглаской в СМИ. Думаю, что тогда это безумие прекратится.

Сейчас юниоры применяют допинг бесконтрольно, и за это нет никакой ответственности. Да, кто-то попался и получил дисквалификацию, а большинство проскочили.

Если не будет реальных посадок, то мы не избавимся от этой проблемы. Никогда. Все остальные шаги бесполезны», – цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

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