Васильев: допинг нужно приравнять к наркотикам и провести пару показательных посадок

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал об отношении к допингу.



«В этом смысле я сторонник радикальных взглядов. Считаю, что надо на законодательном уровне сделать реальную уголовную ответственность за распространение и применение допинга.



То есть приравнять запрещённые препараты к наркотикам. Провести пару показательных процессов, с широкой оглаской в СМИ. Думаю, что тогда это безумие прекратится.



Сейчас юниоры применяют допинг бесконтрольно, и за это нет никакой ответственности. Да, кто-то попался и получил дисквалификацию, а большинство проскочили.



Если не будет реальных посадок, то мы не избавимся от этой проблемы. Никогда. Все остальные шаги бесполезны», – цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».