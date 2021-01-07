Губерниев: лыжники должны признать, что пока они являются младшим братом биатлона

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил биатлон и лыжные гонки на фоне выступлений в обоих видах спорта российских спортсменов.



«В лыжах сейчас у России действительно совершенно замечательная команда. Но мы, опять же, не должны забывать, что в лыжах у нас золотых наград на чемпионате мира и Олимпиаде не было, к сожалению. Конечно, есть роскошный Кубок мира Большунова — это великое достижение наших лыжников. Но сейчас мы не можем до конца судить о подготовке наших лыжников, потому что в декабре на нескольких этапах Кубка мира не выступали наши главные соперники. И даже в такой ситуации, без норвежцев и шведов, мы выиграли далеко не все гонки. Поэтому здесь рассудит только чемпионат мира, если приедут все сильнейшие спортсмены. Но то, что сейчас лыжи успешнее биатлона, — это факт.



Справедливости ради, в биатлоне больше конкуренции. Биатлон сейчас стал транснациональным видом спорта. В то время как лыжи, к моему огромному сожалению, всё-таки претендуют на местечковость. И здесь Международная федерация лыжных видов спорта проигрывает по очень многим компонентам Федерации биатлона: в организации хозяйства, даже в реакции на эпидемию коронавируса. Тут не нужно мериться мускулами, лыжники просто должны признать, что они пока являются младшим братом.



Вы посмотрите на Большунова: роскошный парень, но львиная доля россиян его совсем не знает, даже несмотря на успехи. Что касается лыжников, мне тут тоже есть над чем поработать. Собираюсь прокомментировать пару гонок «Тур де Ски» и на чемпионате мира, чтобы при наличии побед лепить из лыжников звезд первой величины. Они этого заслуживают. Большунов, Наташа Непряева, Юлия Ступак — прекрасные люди», — цитирует Губерниева «Фонтанка».