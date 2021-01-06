Главный тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Стало известно имя члена сборной России, чей результат на коронавирус дал положительный результат. Как сообщает Матч ТВ, им стал главный тренер команды Валерий Польховский.



Специалист был незамедлительно изолирован, а его пост временно займет олимпийский чемпион Алексей Волков, ныне трудящийся в статусе тренера женской команды по стрельбе.



Ранее сообщалось, что чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Адам Вацлавик заразились коронавирусом и не выступят на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вместо них в соревнованиях примут участие Томаш Микиска и Милан Жемличка. Также шанс выступить появится у других молодых спортсменов, среди которых Витезслав Хорниг и Тереза Винкларкова.



Напомним, следующие этапы Кубка мира состоятся в Оберхофе: с 8 по 10 января и с 13-го по 17-е.

Губерниев: один из тренеров сборной России по биатлону заразился коронавирусом