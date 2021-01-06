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Алимбекова: когда вспоминаю старую технику, аж мурашки по коже. Как можно было так бегать?

Алимбекова: когда вспоминаю старую технику, аж мурашки по коже. Как можно было так бегать?
Биатлон / Кубок мира 0
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Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, как проходила её летняя подготовка, а также сообщила о корректировках в лыжной технике, которые она предприняла ещё в мае.

«Как я тренировалась летом? В этом году к нам присоединился новый специалист из Австрии. Мы работали не так, как раньше, а сосредоточились отдельно на технике, скорости и стрельбе.

Корректировки в лыжной технике? Я обращалась к тренерам по этому поводу ещё в мае. Было приятно, что они были готовы мне помочь в этом вопросе. Благодаря этому я полностью пересмотрела свою технику. Мы нашли компоненты, которые требовали улучшения. Теперь, когда я вспоминаю свою старую технику, аж мурашки по коже: как можно было так бегать?» — приводит слова Алимбековой официальный сайт Международного союза биатлонистов.

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