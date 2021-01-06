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Малиновский и Носкова пропустят спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

Малиновский и Носкова пропустят спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Биатлонисты Игорь Малиновский и Екатерина Носкова не попадут в состав сборной России на спринтерские гонки этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Об этом сообщил корреспондент Илья Трифанов в эфире Матч ТВ.

«У женщин запасной останется Носкова, у мужчин — Малиновский. Остальные шестеро примут участие в соревнованиях на слегка изменённой трассе. В 2023 году Оберхоф будет принимать чемпионат мира, поэтому уже сейчас организаторы начали к нему готовиться», — сказал Трифанов.

Таким образом, в женской гонке побегут Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова. В мужской на старт выйдут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков.

С расписанием этапа Кубка мира в Оберхофе можно ознакомиться на «Чемпионате».

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