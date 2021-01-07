Губерниев прокомментировал слова американской биатлонистки о русском допинге

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова американской биатлонистки Клэр Игэн. Ранее Игэн заявила, что «почувствовала себя оскорблённой, разочарованной и обескураженной» из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«При этом мы видим, что, например, уважаемая мною биатлонистка сборной США Клэр Игэн в интервью нашим СМИ говорит одно, а в интервью Times — другое. И я точно так же отдаю себе отчёт в том, что у Клэр Игэн нет ни малейшего шанса — во всяком случае пока — оказаться на любых полосах газеты New York Times без обсуждения русского допинга, потому что как спортсменка она хреновая», — приводит слова Губерниева «Фонтанка».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.