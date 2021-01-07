Драчёв: поднять российский биатлон — это задача не на один год, а лет на пять-шесть

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему заказал шоколадный ботинок для комментатора Дмитрия Губерниева, который пообещал «съесть ботинок в том случае, если серия российской сборной без медалей этапов Кубка мира достигнет 50 гонок».
«Хотел немного разрядить ситуацию и развеселить народ. Есть шоколадный ботинок или микрофон «русскому голосу биатлона» будет куда приятней, чем настоящие.
Если серьёзно, то, конечно, всё возможно: это же биатлон, за медаль можно побороться в любом соревновании. Пусть «Рождественская гонка» в Германии – это шоу, но всё равно рад за ребят, что они там справились и выиграли золото.
Работы предстоит много, поднять российский биатлон — это задача не на один год, а лет на пять-шесть. Мы начали эту работу проводить, но получилось как получилось», – цитируют Драчёва «Известия».
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