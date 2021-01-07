Александр Привалов объяснил неудачи российских биатлонистов на этапах Кубка мира

Двукратный олимпийский призёр по биатлону, заслуженный тренер СССР Александр Привалов поделился мнением о том, в чём заключаются причины неудач российских спортсменов. Напомним, безмедальная серия россиян на этапах Кубка мира составляет 39 гонок.

«Судя по комментариям, которые я видел, команда провела на высоте всего семь дней, а это очень мало. Нужно минимум 14, чтобы организм адаптировался к условиям кислородного голодания. Но в любом случае тренеры наверняка имеют какой-то план.

Очень хочется, чтобы атмосфера эмоционального давления вокруг команды спала и спортсмены думали прежде всего о технической и тактической стороне своих выступлений, а не о том, что обязаны показать какой-то результат. А что наши биатлонисты могут, когда выступают в своё удовольствие, мы видели на «Рождественской гонке», — цитируют Привалова «Известия».