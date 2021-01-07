Носкова рассказала, как узнала о неожиданном вызове в сборную России по биатлону
Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, как узнала, что её вызвали в национальную команду для выступления на пятом этапе очередного сезона Кубка мира в Оберхофе.
«Иду с заминки, и ко мне подходит муж, который и сообщил новость, что меня берут на этапы Кубка мира. Это было неожиданно, по очкам я в команду не проходила. Так получилось, что взяли по решению тренеров, так как я шла вторая в рейтинге.
Хотелось бы побороться за попадание в топ-20. Думаю, что это вполне реально при хорошей стрельбе», — рассказала Носкова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Пятый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.
Новости Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.
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