Носкова рассказала, как узнала о неожиданном вызове в сборную России по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, как узнала, что её вызвали в национальную команду для выступления на пятом этапе очередного сезона Кубка мира в Оберхофе.

«Иду с заминки, и ко мне подходит муж, который и сообщил новость, что меня берут на этапы Кубка мира. Это было неожиданно, по очкам я в команду не проходила. Так получилось, что взяли по решению тренеров, так как я шла вторая в рейтинге.

Хотелось бы побороться за попадание в топ-20. Думаю, что это вполне реально при хорошей стрельбе», — рассказала Носкова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пятый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.

Новости Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.