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Носкова рассказала, как узнала о неожиданном вызове в сборную России по биатлону

Носкова рассказала, как узнала о неожиданном вызове в сборную России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, как узнала, что её вызвали в национальную команду для выступления на пятом этапе очередного сезона Кубка мира в Оберхофе.

«Иду с заминки, и ко мне подходит муж, который и сообщил новость, что меня берут на этапы Кубка мира. Это было неожиданно, по очкам я в команду не проходила. Так получилось, что взяли по решению тренеров, так как я шла вторая в рейтинге.

Хотелось бы побороться за попадание в топ-20. Думаю, что это вполне реально при хорошей стрельбе», — рассказала Носкова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пятый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.

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