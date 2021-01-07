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Самуэльссон — о массовом снятии с «Ижевской винтовки»: я потрясён. Это совершенно безумно

Самуэльссон — о массовом снятии с «Ижевской винтовки»: я потрясён. Это совершенно безумно
Биатлон / Чемпионат России 0
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Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на массовое снятие российских биатлонистов с «Ижевской винтовки».

«Просто потрясён, ведь речь идёт о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми. Это опасно и совершенно безумно. Очень грустно, что такое повторяется вновь и вновь.

Надеюсь, скоро эти спортсмены всё-таки будут протестированы. Когда с турнира снимается один или два спортсмена, это ещё можно как-то объяснить, но этот случай кажется очень странным», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Напомним, в конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» зафиксировано массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Комментируя массовое снятие спортсменов, Майгуров объяснил это неудачно составленным календарём.

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