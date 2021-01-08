Бабиков стартует шестым в спринте в Оберхофе, Логинов — 52-м

Стали известны стартовые номера биатлонистов на спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Старт запланирован на 16:15 мск.

Откроет гонку Теро Сеппала (Финляндия). Первым из россиян в гонку отправится Антон Бабиков, получивший 6-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (25-й), Эдуард Латыпов (34-й), Александр Логинов (52-й), Евгений Гараничев (62-й) и Кирилл Стрельцов (102-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 38-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.