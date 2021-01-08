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Гербулова: все говорят, что папа запрещал мне ехать на Кубок мира, но он тут не при чём

Гербулова: все говорят, что папа запрещал мне ехать на Кубок мира, но он тут не при чём
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о наставлениях отца перед её поездкой в Оберхоф, где с 8 по 10 января пройдёт пятый этап Кубка мира.

«Давал ли папа (Андрей Гербулов — бывший тренер сборной России) какие-то наставления кроме того, чтобы не давать интервью? Да это наша шутка с ним. Просто все постоянно говорят, что папа запретил в 2018 или 2019 году ехать на Кубок мира. Но он тут вообще ни при чём. Папа всегда прислушивается к моему самочувствию, состоянию. Думаю, что он знает, когда нужно.

В этот раз перед отправкой в Оберхоф он просто сказал: «Не бойся и делай своё дело», — цитирует Гербулову «Матч ТВ».

Ранее Наталья рассказала, как узнала, что поедет на Кубок мира вместе с основным составом сборной России.

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