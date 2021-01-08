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Шашилов объяснил выбор стартовых номеров на женский спринт в Оберхофе

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, почему представительницы национальной команды выбрали тот или иной номер на спринт в Оберхофе.

Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая 7-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ирина Казакевич (37-й), Евгения Павлова (43-й), Светлана Миронова (68-й), Ульяна Кайшева (71-й) и Наталья Гербулова (103-й).

«Миронова выбирала себе группу, думала между второй и третьей. Ждали снег, поэтому Казакевич выбрала стартовый номер поближе, как и Куклина. Дебют Гербуловой? Если попадет в пасьют — будет здорово. Это минимальная задача на данном этапе для неё», — рассказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует 40-й, её соотечественница Тириль Экхофф — 16-й, шведка Ханна Эберг — 26-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 80-й, представительница Беларуси Динара Алимбекова — 81-й.