Лиза Виттоцци допустила 5 промахов на первой стрельбе в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци допустила 5 промахов на первой стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). На стрельбе из положения стоя она совершила ещё один промах.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Лучшим результатом Виттоцци в личных гонках нынешнего сезона является седьмое место в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
В рамках этапа в Оберхофе также состоятся гонки преследования, смешанная эстафета и супермикст.
Кубок мира по биатлону. Лучшая гонка российских биатлонисток в сезоне. Почти медаль! LIVE
2021 год в биатлоне стартует с двух спринтов в Оберхофе — Россия постарается зацепиться за награды. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
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