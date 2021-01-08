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Лиза Виттоцци допустила 5 промахов на первой стрельбе в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Лиза Виттоцци допустила 5 промахов на первой стрельбе в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци допустила 5 промахов на первой стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). На стрельбе из положения стоя она совершила ещё один промах.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Лучшим результатом Виттоцци в личных гонках нынешнего сезона является седьмое место в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

В рамках этапа в Оберхофе также состоятся гонки преследования, смешанная эстафета и супермикст.

Кубок мира по биатлону. Лучшая гонка российских биатлонисток в сезоне. Почти медаль! LIVE
2021 год в биатлоне стартует с двух спринтов в Оберхофе — Россия постарается зацепиться за награды. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
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