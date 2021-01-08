Миронова — о 15-м месте в спринте: положительная динамика, ход может только радовать

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха на огневых рубежах, она финишировала 15-й.
«Трасса сегодня была достаточно хорошая. Бежать гонку было одно удовольствие, несмотря на то что нападал снег. Погода для Оберхофа прекрасная. Я получила только положительные впечатления от гонки.
Я проиграла ходом только 30 секунд лидеру? Это может только порадовать. Это положительная динамика. Значит, новогодний сбор мы провели в нужном месте и проделали правильную работу. Думаю, 15-е место с двумя промахами — это в принципе неплохо. Конечно, обидно, что допустила два промаха лёжа. А дальше уже шла и говорила себе: стоя будет ноль, во что бы то ни стало.
Если посмотрите на флажки, то увидите ветер. Когда я уходила после „лёжки“, тренеры сказали, что смещение по ветру было на пять часов. Хотя перед стрельбой посмотрела на флажки — ветра особо не было. Видимо, когда изготовилась, немного подул ветер.
Позади ли болезнь, на которую жаловалась раньше? На самом деле я себя не оправдывала в декабре тем, что болела. Я говорила об этом, чтобы внести ясность, почему такое состояние. Ни в коем случае не могла сказать, что это было из-за болезни, поэтому так бегаю. Просто нужно было немного времени, чтобы проделать определённую работу. В этот период, когда я не могла полноценно тренироваться, много потеряла в тренировочном процессе», — заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».
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