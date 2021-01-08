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Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Павлова поднялась на 29-е место

Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Павлова поднялась на 29-е место
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила за собой лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), в которой она финишировала пятой.

Второе место занимает шведка Ханна Эберг, которая в спринте стала второй. На третей позиции по-прежнему располагается норвежка Тириль Экхофф, которая гонку выиграла.

Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира Ирина Казакевич, заняв 56-е место, опустилась на 27-ю позицию. Показавшая лучший результат сборной России в сезоне Евгения Павлова поднялась на 29-ю позицию.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 12 гонок

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 455.
2. Ханна Эберг (Швеция) – 432
3. Тириль Экхофф (Норвегия) — 406…
27. Ирина Казакевич (Россия) – 125…
29. Евгения Павлова (Россия) — 111…
30. Светлана Миронова (Россия) – 109…
33. Ульяна Кайшева (Россия) – 97…
45. Лариса Куклина (Россия) — 49.

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