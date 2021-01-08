Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Павлова поднялась на 29-е место

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила за собой лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), в которой она финишировала пятой.



Второе место занимает шведка Ханна Эберг, которая в спринте стала второй. На третей позиции по-прежнему располагается норвежка Тириль Экхофф, которая гонку выиграла.



Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира Ирина Казакевич, заняв 56-е место, опустилась на 27-ю позицию. Показавшая лучший результат сборной России в сезоне Евгения Павлова поднялась на 29-ю позицию.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 12 гонок



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 455.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 432

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — 406…

27. Ирина Казакевич (Россия) – 125…

29. Евгения Павлова (Россия) — 111…

30. Светлана Миронова (Россия) – 109…

33. Ульяна Кайшева (Россия) – 97…

45. Лариса Куклина (Россия) — 49.

Евгения Павлова обновила лучший результат сборной России по биатлону в сезоне-2020/2021