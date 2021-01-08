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Гербулова — о 87-м месте в спринте: ой, это что-то. Я очень довольна

Гербулова — о 87-м месте в спринте: ой, это что-то. Я очень довольна
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, для которой выступление в спринте в Оберхофе стало дебютом на Кубке мира, прокомментировала свой результат. Спортсменка допустила три промаха, её отставание от победительницы Тириль Экхофф (Норвегия) составило 4 минуты 5,8 секунды.

«Ой, это что-то. Я очень довольна. Рада, что наконец-то это попробовала. Надеюсь, с каждым разом будет всё лучше и лучше. По крайней мере буду стараться. Но сегодня было очень тяжело. Такой вот результат.

Надеюсь, дальше будет лучше. У меня и с утра было волнение, и ночью. Как ни крути, это Кубок мира, это мой первый раз. Ну, на сегодня вот так я готова», — рассказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Быстрейшей представительницей России в спринте стала Евгения Павлова.

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