Тренер сборной России прокомментировал выступление биатлонисток в спринте в Оберхофе
Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление подопечных в спринтерской гонке в Оберхофе. Евгения Павлова стала шестой, Светлана Миронова — 15-й, Лариса Куклина — 20-й, Ульяна Кайшева — 22-й, Ирина Казакевич — 56-й, Наталья Гербулова — 87-й.
«Мы скорее довольны. Только у Иры как-то не сложилось, она даже с таким штрафом должна была идти быстрее секунд на 40. Разберёмся. А так девчонки в порядке.
Павлова — любитель контактных гонок. Перед гонкой преследования её место обнадёживает. Молодец, что стала сегодня шестой. Остаётся обнять, поцеловать — и вперёд. Миронова может бежать и быстрее, если этого захочет. А отставание Казакевич — это наживное», — рассказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Гербулова — о 87-м месте в спринте: ой, это что-то. Я очень довольна
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