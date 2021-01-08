Миронова показала 12-й ход в спринтерской гонке в Оберхофе. Быстрейшей стала Кручинкина

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина, ранее выступавшая за сборную России, показала лучший ход в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 55,7 секунды.
Вторую скорость на дистанции показала Тириль Экхофф из Норвегии (+1,8), третью — её соотечественница Марте Улсбю Рёйселанд (+3,3).
Лучшей из россиянок по скорости стала Светлана Миронова. Она проиграла Кручинкиной 33,6 секунды — это 12-й ход гонки.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход
1. Елена Кручинкина (Беларусь) — 21.55,7
2. Тириль Экхофф — (Норвегия) +1,8
3. Марте Улсбю Рёйселанд (Норвегия) — +3,3
12. Светлана Миронова (Россия) — +33,6
24. Ульяна Кайшева (Россия) — +58,1
31. Евгения Павлова (Россия) — +1.06,8
36. Ирина Казакевич (Россия) — +1.15,1
46. Лариса Куклина (Россия) — +1.30,0
86. Наталья Гербулова (Россия) — +2.32,2.
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