Миронова показала 12-й ход в спринтерской гонке в Оберхофе. Быстрейшей стала Кручинкина

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина, ранее выступавшая за сборную России, показала лучший ход в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 55,7 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала Тириль Экхофф из Норвегии (+1,8), третью — её соотечественница Марте Улсбю Рёйселанд (+3,3).



Лучшей из россиянок по скорости стала Светлана Миронова. Она проиграла Кручинкиной 33,6 секунды — это 12-й ход гонки.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход

1. Елена Кручинкина (Беларусь) — 21.55,7

2. Тириль Экхофф — (Норвегия) +1,8

3. Марте Улсбю Рёйселанд (Норвегия) — +3,3

12. Светлана Миронова (Россия) — +33,6

24. Ульяна Кайшева (Россия) — +58,1

31. Евгения Павлова (Россия) — +1.06,8

36. Ирина Казакевич (Россия) — +1.15,1

46. Лариса Куклина (Россия) — +1.30,0

86. Наталья Гербулова (Россия) — +2.32,2.