Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Миронова показала 12-й ход в спринтерской гонке в Оберхофе. Быстрейшей стала Кручинкина

Миронова показала 12-й ход в спринтерской гонке в Оберхофе. Быстрейшей стала Кручинкина
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина, ранее выступавшая за сборную России, показала лучший ход в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 55,7 секунды.

Вторую скорость на дистанции показала Тириль Экхофф из Норвегии (+1,8), третью — её соотечественница Марте Улсбю Рёйселанд (+3,3).

Лучшей из россиянок по скорости стала Светлана Миронова. Она проиграла Кручинкиной 33,6 секунды — это 12-й ход гонки.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход

1. Елена Кручинкина (Беларусь) — 21.55,7
2. Тириль Экхофф — (Норвегия) +1,8
3. Марте Улсбю Рёйселанд (Норвегия) — +3,3
12. Светлана Миронова (Россия) — +33,6
24. Ульяна Кайшева (Россия) — +58,1
31. Евгения Павлова (Россия) — +1.06,8
36. Ирина Казакевич (Россия) — +1.15,1
46. Лариса Куклина (Россия) — +1.30,0
86. Наталья Гербулова (Россия) — +2.32,2.

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021