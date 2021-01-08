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Тренер — Павловой: можешь больше не радоваться. Цветы прошли, завтра вторая гонка. Поняла?

Тренер — Павловой: можешь больше не радоваться. Цветы прошли, завтра вторая гонка. Поняла?
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов дал совет Евгении Павловой, которая заняла шестое место в спринтерской гонке в Оберхофе.

«Можешь больше не радоваться. Цветы (цветочная церемония. — Прим. «Чемпионата») прошли, завтра вторая гонка. Поняла?» — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

После финиша тренер обнял спортсменку, поблагодарив её таким образом за выступление.

Фото: Матч ТВ

Шестое место Евгении Павловой стало лучшим результатом сборной России по биатлону в сезоне-2020/2021. Светлана Миронова заняла 15-е место в гонке, Лариса Куклина стала 20-й, Ульяна Кайшева — 22-й, Ирина Казакевич — 56-й, Наталья Гербулова — 87-й.

Ранее Шашилов прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте.

Тренер сборной России прокомментировал выступление биатлонисток в спринте в Оберхофе
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