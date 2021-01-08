Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе, Эдуард Латыпов — 11-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Призёрами стали его товарищи по команде Тарьей Бё и Стурла Холм Легрейд. Бё-младший допустил один промах, его старший брат и Легрейд стреляли чисто.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах и финишировавший 11-м
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 25.12,0 (1 промах)
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 10,8 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +21,6 (0)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.00,06 (1)...
16. Матвей Елисеев (Россия) – +1.13,04 (1)…
19. Александр Логинов (Россия) – +1.21,1 (1)…
27. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.41,1 (0)…
60. Евгений Гараничев (Россия) – +2.39,5 (3)
74. Антон Бабиков (Россия) – +3.11,1 (2).
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