Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе, Эдуард Латыпов — 11-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Призёрами стали его товарищи по команде Тарьей Бё и Стурла Холм Легрейд. Бё-младший допустил один промах, его старший брат и Легрейд стреляли чисто.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах и финишировавший 11-м

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 25.12,0 (1 промах)

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 10,8 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +21,6 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.00,06 (1)...

16. Матвей Елисеев (Россия) – +1.13,04 (1)…

19. Александр Логинов (Россия) – +1.21,1 (1)…

27. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.41,1 (0)…

60. Евгений Гараничев (Россия) – +2.39,5 (3)

74. Антон Бабиков (Россия) – +3.11,1 (2).