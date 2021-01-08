Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Александр Логинов — 17-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Вторым по-прежнему идёт Стурла Холм Легрейд. На третью позицию вышел Йоханнес Дале.
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 19-м в спринте, опустился на 17-е место.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После 10 гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 488.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 421.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 380.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 375.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 367.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 351…
17. Александр Логинов (Россия) – 221…
22. Матвей Елисеев (Россия) – 166.
23. Эдуард Латыпов (Россия) – 147.
«Любимый» выстрел. Промахи по десятой мишени подкосили сразу двух российских биатлонистов
А 24-летний Кирилл Стрельцов приятно удивил идеальной стрельбой и неплохой скоростью.
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
18:06
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
16:51
-
16:39
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
15:01
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
14:22
-
13:45
-
13:33
-
13:01
-
12:00
-
11:58
-
10:18
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
09:08
-
00:16
-
00:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам