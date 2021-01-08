Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Александр Логинов — 17-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Вторым по-прежнему идёт Стурла Холм Легрейд. На третью позицию вышел Йоханнес Дале.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 19-м в спринте, опустился на 17-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. После 10 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 488.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 421.

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 380.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 375.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 367.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 351…

17. Александр Логинов (Россия) – 221…

22. Матвей Елисеев (Россия) – 166.

23. Эдуард Латыпов (Россия) – 147.