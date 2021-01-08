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Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Александр Логинов — 17-й

Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Александр Логинов — 17-й
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Вторым по-прежнему идёт Стурла Холм Легрейд. На третью позицию вышел Йоханнес Дале.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 19-м в спринте, опустился на 17-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После 10 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 488.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 421.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 380.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 375.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 367.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 351…
17. Александр Логинов (Россия) – 221…
22. Матвей Елисеев (Россия) – 166.
23. Эдуард Латыпов (Россия) – 147.

Статистика Кубка мира
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