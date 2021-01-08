Латыпов ходом по лыжне уступил Й. Бё 54 секунды в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Норвежец Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Именно скорость передвижения по трассе помогла Бё-младшему, несмотря на один промах, выиграть гонку.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов ходом уступил Бё-младшему 54 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.57,7

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 29,9

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – +32,7…

9. Эдуард Латыпов (Россия) – +54,0…

16. Матвей Елисеев (Россия) – +1.07,0…

29. Александр Логинов (Россия) – +1.18,8…

45. Евгений Гараничев (Россия) – +1.48,7…

54. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.02,2…

84. Антон Бабиков (Россия) – +2.47,3