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Латыпов ходом по лыжне уступил Й. Бё 54 секунды в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Латыпов ходом по лыжне уступил Й. Бё 54 секунды в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежец Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Именно скорость передвижения по трассе помогла Бё-младшему, несмотря на один промах, выиграть гонку.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов ходом уступил Бё-младшему 54 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.57,7
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 29,9
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – +32,7…
9. Эдуард Латыпов (Россия) – +54,0…
16. Матвей Елисеев (Россия) – +1.07,0…
29. Александр Логинов (Россия) – +1.18,8…
45. Евгений Гараничев (Россия) – +1.48,7…
54. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.02,2…
84. Антон Бабиков (Россия) – +2.47,3

Статистика Кубка мира
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