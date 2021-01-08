Латыпов ходом по лыжне уступил Й. Бё 54 секунды в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Норвежец Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Именно скорость передвижения по трассе помогла Бё-младшему, несмотря на один промах, выиграть гонку.
Лучший из россиян Эдуард Латыпов ходом уступил Бё-младшему 54 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.57,7
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 29,9
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – +32,7…
9. Эдуард Латыпов (Россия) – +54,0…
16. Матвей Елисеев (Россия) – +1.07,0…
29. Александр Логинов (Россия) – +1.18,8…
45. Евгений Гараничев (Россия) – +1.48,7…
54. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.02,2…
84. Антон Бабиков (Россия) – +2.47,3
«Любимый» выстрел. Промахи по десятой мишени подкосили сразу двух российских биатлонистов
А 24-летний Кирилл Стрельцов приятно удивил идеальной стрельбой и неплохой скоростью.
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