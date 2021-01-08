Дмитрий Губерниев: подиум не за горами! Думаю, что завтра! Спорим?

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты российских биатлонистов в спринтерских гонках на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

В женской гонке Евгения Павлова впервые в сезоне попала на цветочный подиум – вошла в число шести сильнейших. У мужчин Эдуард Латыпов стал 11-м, в топ-20 вошли Матвей Елисеев и Александр Логинов.

В лыжной многодневке «Тур де Ски» оба масс-старта 8 января выиграли россияне – Александр Большунов и Наталья Непряева.

«На фоне таких грандиозных наших лыж немного и о нашем биатлоне! Команда сегодня выступила лучше, чем в любой гонке декабря! Это значит — подиум не за горами! Думаю, что завтра! Спорим?» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

9 января в программе этапе Кубка мира в Оберхофе запланированы гонки преследования. Безмедальная серия российских биатлонистов длится уже 41 гонку. После 50 гонок без подиумов Губерниев обещал съесть свой ботинок.