Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Дмитрий Губерниев: подиум не за горами! Думаю, что завтра! Спорим?

Дмитрий Губерниев: подиум не за горами! Думаю, что завтра! Спорим?
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты российских биатлонистов в спринтерских гонках на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

В женской гонке Евгения Павлова впервые в сезоне попала на цветочный подиум – вошла в число шести сильнейших. У мужчин Эдуард Латыпов стал 11-м, в топ-20 вошли Матвей Елисеев и Александр Логинов.

В лыжной многодневке «Тур де Ски» оба масс-старта 8 января выиграли россияне – Александр Большунов и Наталья Непряева.

«На фоне таких грандиозных наших лыж немного и о нашем биатлоне! Команда сегодня выступила лучше, чем в любой гонке декабря! Это значит — подиум не за горами! Думаю, что завтра! Спорим?» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

9 января в программе этапе Кубка мира в Оберхофе запланированы гонки преследования. Безмедальная серия российских биатлонистов длится уже 41 гонку. После 50 гонок без подиумов Губерниев обещал съесть свой ботинок.

«Любимый» выстрел. Промахи по десятой мишени подкосили сразу двух российских биатлонистов
А 24-летний Кирилл Стрельцов приятно удивил идеальной стрельбой и неплохой скоростью.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021