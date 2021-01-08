«С днём рождения и прости». Фийон Майе заплакал, обращаясь к девушке после кошмарной гонки

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, занимающий седьмое место в общем зачёте Кубка мира, показал неожиданно низкий результат в спринтерской гонке на пятом этапе соревнований в Оберхофе (Германия).

В итоговом протоколе Фийон Майе, допустивший по два промаха на каждом из огневых рубежей, занял 84-е место. К его результату на финише были добавлены две штрафные минуты после того, как он пробежал только один штрафной круг вместо двух после «лёжки».

«Не хочу говорить о гонке, мне нечего сказать, я очень расстроен. Я не видел второго промаха. Мне казалось, я допустил ошибку только первым выстрелом. Не понимаю, как это произошло.

Сегодня юбилей у моей подруги, я хотел пробежать эту гонку как можно лучше… Поздравляю с днём рождения и прошу прощения», — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.