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Губерниев поблагодарил Драчёва за шоколадный ботинок, но обещал съесть настоящий

Губерниев поблагодарил Драчёва за шоколадный ботинок, но обещал съесть настоящий
Биатлон / Кубок мира 0
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Комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев после мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) поблагодарил бывшего президента СБР Владимира Драчёва за подаренный шоколадный ботинок, но напомнил, что обещал съесть настоящий, если российские биатлонисты не завоюют медаль на протяжении 50 гонок кряду.

«Это уже 41-я гонка без медалей. Ещё девять — и нужно будет есть собственную обувь… С учётом того, что в Германии из-за локдауна всё закрыто, буду пытаться задействовать какие-то пути. Драчёв сделал мне шоколадный ботинок, но, Владимир Петрович, спасибо большое, дорогой друг, но шоколадный съесть любой другой может. Тут речь о своей обуви. Может быть, новую купить. Надеюсь, до этого не дойдёт. Мы надеемся и уповаем на наших биатлонистов, — приводит слова Губерниева Матч ТВ.

Драчёв показал шоколадный ботинок, который заказал для Губерниева. Фото
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