Йоханнес Бё: ожидание 50-й выигранной гонки Кубка мира немного затянулось

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), ставшую 50-й в его карьере на этих соревнованиях.

Для лидера Кубка мира это лишь вторая выигранная гонка в сезоне-2020/2021. Впервые он первенствовал 29 ноября — также в спринте — на первом этапе соревнований в Контиолахти (Финляндия).

«Ожидание 50-й выигранной гонки Кубка мира немного затянулось. Я неплохо стартовал в Контиолахти и надеялся, что уже в следующей гонке или одной из ближайших одержу юбилейную победу. Но мне пришлось ждать гораздо дольше. Теперь добрался до числа «50» и очень горжусь этим», — приводит слова Йоханнеса пресс-служба IBU.

50-я победа могла и не состоятся, так как Бё-младший добегал последние сотни метров гонки со сломанной палкой.

«К тому времени я уже финишировал на девяносто девять процентов, и у меня оставалось немного сил. Последние 200–300 метров я действительно «горел», но боролся до конца и на десять секунд опередил брата. Завтра нас ждёт безумная погоня», — сказал Йоханнес.