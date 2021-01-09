Текстовая онлайн-трансляция женского пасьюта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Сегодня, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:45 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Евгения Павлова, которая заняла шестое место в спринте и отстала от норвежки Тириль Экхофф на 1 минуту и 5 секунд. Кроме того, на старт выйдут ещё четыре россиянки: Светлана Миронова (отставание — 1.13,6), Лариса Куклина (1.21,7), Ульяна Кайшева (1.25,8) и Ирина Казакевич (2.44,5).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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