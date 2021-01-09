Вице-президент IBU предложил реформу подсчёта итоговых очков на Кубке мира
Глава Федерации биатлона Чехии и вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Хамза считает, что в связи с пандемией коронавируса необходимо пересмотреть метод подсчёта итоговых очков на Кубке мира.
«Некоторым спортсменам требовалось 14 дней, чтобы прийти в себя после заражения, а у других уходил целый месяц. Тот, кто заразился сейчас, ещё может относительно хорошо подготовиться к чемпионату мира. Другое дело те, кто заболеет через две недели. Если отбрасывать шесть худших результатов сезона, это было бы справедливее, потому что из-за заражения спортсмены теряют как минимум два этапа», — цитирует Хамзу Idnes.cz.
Напомним, в этом сезоне из общего зачёта Кубка мира вычитаются четыре худшие гонки.
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