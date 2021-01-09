Светлана Миронова обновила лучший результат сборной России по биатлону в сезоне-2020/2021

Российская биатлонистка Светлана Миронова, которая заняла четвёртое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, обновила лучший результат национальной команды в сезоне-2020/2021. До этого россияне не поднимались выше шестого места — его в спринтерской гонке в Оберхофе заняла Евгения Павлова вчера, 8 января.



Победу в пасьюте одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Второй стала норвежка Марте Рёйселанд, третьей — Лиза Тереза Хаузер из Австрии.



Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Гонка преследования, 10 км



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2 промаха).

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание 0,5 (0).

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +43,0 (1)…

4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…

19. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.39,9 (2)

25. Лариса Куклина (Россия) — +3.21,3 (4)…

31. Евгения Павлова (Россия) — +3.32,8 (6)…

37. Ирина Казакевич (Россия) — +4.04,6 (3).

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Миронова — четвёртая