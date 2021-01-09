Экхофф: подготовка к Оберхофу? Как и говорила, много ела, спала и занималась сексом

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала успешное выступление на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 30-летняя спортсменка выиграла обе гонки в 2021 году. Перед праздничной паузой Тириль заявила, что будет много есть, спать и заниматься сексом.



«Да, всё так и было — много ела, спала и занималась сексом. Ну и потом чуть-чуть потренировалась», — цитирует Экхофф Expressen.



По итогам 12 индивидуальных гонок Кубка мира Тириль занимает второе место в общем зачёте соревнований. Экхофф — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 года в масс-старте, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в смешанной эстафете.

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Миронова — четвёртая