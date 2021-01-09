Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — 16-й

Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Весь пьедестал вновь заняли представители одной сборной – призёрами стали Йоханнес Дале и Тарьей Бё. Лидер Кубка мира Йоханнес Бё допустил 7 промахов (4 — на первой «стойке»).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, стартовавший 16-м и завершивший пасьют на той же позиции. Матвей допустил три промаха.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.01,8 (2).

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 15,6 (2).

3. Тарьей Бё (Норвегия) — + 25,4 (3)....

16. Матвей Елисеев (Россия) — + 1.18,7 (3)

17. Александр Логинов (Россия) — + 1. 20,3 (2)...

22. Эдуард Латыпов (Россия)- + 1.56,8 (5)…

51. Кирилл Стрельцов (Россия) — +4.43,7 (5)…

54. Евгений Гараничев (Россия) — +5.08,0 (5).