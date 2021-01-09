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Эдуард Латыпов показал 13-й ход в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Эдуард Латыпов показал 13-й ход в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. При этом лидер Кубка мира зашёл на семь штрафных кругов и финишировал только восьмым.

Вторым по скорости лыжного хода стал швед Мартин Понсилуома. Тройку быстрейших замкнул немец Арнд Пайффер.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, проигравший Бё-младшему 39,2 секунды. Латыпов допустил 5 промахов и финишировал 22-м.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30.44,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 11,3
3. Арнд Пайффер (Германия) — +21,0…
13. Эдуард Латыпов (Россия) — +39,2…
19. Александр Логинов (Россия) — +51,3…
21. Матвей Елисеев (Россия) — +53,2…
44. Евгений Гараничев (Россия) — +1.58,3…
51. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.32,2

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