Эдуард Латыпов показал 13-й ход в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. При этом лидер Кубка мира зашёл на семь штрафных кругов и финишировал только восьмым.
Вторым по скорости лыжного хода стал швед Мартин Понсилуома. Тройку быстрейших замкнул немец Арнд Пайффер.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, проигравший Бё-младшему 39,2 секунды. Латыпов допустил 5 промахов и финишировал 22-м.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30.44,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 11,3
3. Арнд Пайффер (Германия) — +21,0…
13. Эдуард Латыпов (Россия) — +39,2…
19. Александр Логинов (Россия) — +51,3…
21. Матвей Елисеев (Россия) — +53,2…
44. Евгений Гараничев (Россия) — +1.58,3…
51. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.32,2
- 9 января 2021
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:11
-
18:53
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:25
-
16:58
-
16:09
-
16:01
-
15:27
-
15:20
-
15:13
-
14:42
-
11:21
-
11:00
-
00:51
- 8 января 2021
-
20:32
-
20:14
-
20:04
-
19:15
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
16:51
-
16:39
-
15:46
-
15:33