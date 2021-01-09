Шашилов: Гербулова уже говорит: «Отправьте меня на Кубок IBU»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах на состав смешанных эстафет, которые завершат пятый этап Кубка мира, а также кто из его подопечных выступит на шестом этапе соревнований.
«Не готов назвать состав на смешанную эстафету и сингл-микст. Миронова по спортивному принципу попадает в смешанную эстафету. Это понятно. Не могу её не поставить. Не знаю, что с Павловой. Говорит, у меня локоть, у меня это, не могу три дня бежать. Надо послушать спортсменку. Хотел бы поставить её в сингл-микст с Елисеевым, как на «Рождественской гонке». В смешанной эстафете хотел бы, чтобы Куклина стартовала с Мироновой. Сейчас они переговорят все, остынут немножко. Потом решим.
Кто не выступит на следующей неделе в Оберхофе? Носкова будет стартовать вместо Гербуловой. Это всё, чем могу им помочь. Гербулова уже говорит: «Отправьте меня на Кубок IBU». Как это получилось? Не знаю», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».
Наталья Гербулова дебютировала на пятом этапе Кубка мира в спринте, но не сумела отобраться на гонку преследования.
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