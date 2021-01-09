Тренеры назвали состав сборной России на смешанную эстафету и сингл-микст в Оберхофе

Определён состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету и сингл-микст, которыми завтра, 10 января, завершится пятый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба СБР.



Сингл-микст: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Смешанная эстафета: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета начнётся в 13:30 мск, сингл-микст — в 16:40.

На первом этапе Кубка мира в 2021 году лучшие результаты в сезоне-2020/2021 в личных гонках показали российские биатлонистки. В спринте Евгения Павлова стала шестой, в гонке преследования Светлана Миронова – четвёртой. У мужчин отметим одиннадцатое место Эдуарда Латыпова в спринте. В пасьюте Матвей Елисеев был 16-м.