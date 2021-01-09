Тренеры назвали состав сборной России на смешанную эстафету и сингл-микст в Оберхофе
Определён состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету и сингл-микст, которыми завтра, 10 января, завершится пятый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба СБР.
Сингл-микст: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Смешанная эстафета: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Смешанная эстафета начнётся в 13:30 мск, сингл-микст — в 16:40.
На первом этапе Кубка мира в 2021 году лучшие результаты в сезоне-2020/2021 в личных гонках показали российские биатлонистки. В спринте Евгения Павлова стала шестой, в гонке преследования Светлана Миронова – четвёртой. У мужчин отметим одиннадцатое место Эдуарда Латыпова в спринте. В пасьюте Матвей Елисеев был 16-м.
У России снова лучший результат сезона. Миронова расправилась с соперницами на финише
Светлана показала шикарную скорость на дистанции. До медали – один шаг.
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:11
-
18:53
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:25
-
16:58
-
16:09
-
16:01
-
15:27
-
15:20
-
15:13
-
14:42
-
11:21
-
11:00
-
00:51
- 8 января 2021
-
20:32
-
20:14
-
20:04
-
19:15
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
16:51
-
16:39
-
15:46
-
15:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам