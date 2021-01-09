Анфиса Резцова: больше симпатизирую пацанам. Они ближе к условным наградам, чем девчонки

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление Светланы Мироновой в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха на четырёх огневых рубежах, Миронова финишировала четвёртой.

«Результат Мироновой — это успех и прогресс. Но хочется, чтобы она подольше прогрессировала, а такое место было не единичным. Когда закончится серия без медалей, я не знаю. Внутри себя ничего не ощущаю по этому поводу. Если учитывать сегодняшний уровень ребят, попасть в призы им будет очень сложно. Мне как биатлонистке хочется побед, но так сложно рассуждать об их реальности.

Я больше симпатизирую пацанам. Они, мне кажется, ближе к условным наградам, чем девчонки. Но я в надежде, наступил новый год, может, в нём нам повезёт? Переживаю я за биатлон», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».