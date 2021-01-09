Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: девчонки сильнее по крепости духа. Миронова за половину мужской команды сойдёт

Губерниев: девчонки сильнее по крепости духа. Миронова за половину мужской команды сойдёт
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев назвал лидеров в мужской и женской командах сборной России.

«В мужской команде лидер тем не менее Логинов. Для меня на самом деле загадка, почему Саша не считает себя лидером. В смысле не считает? Надо считать. Век спортсменов очень короткий. Мы не успели оглянуться, а Гербуловой 25 лет, например, и она только дебютирует на Кубке мира. Поэтому здесь хочешь не хочешь, надо становится лидером. Сейчас Матвей Елисеев демонстрирует крепость духа.

Что касается девочек, то наши девчонки сильнее, чем парни, по крепости духа. Тут одна Миронова за половину мужской команды сойдёт. Мы же понимаем, что у девчонок ушла Юрлова — чемпионка мира, несомненный лидер команды. Сейчас мы видим, что даже когда девчонки уступают, то всё равно сражаются, не боятся активно разговаривать со страной, используя наши возможности. Вообще, женщины выносливее. В жизни так должно быть, в биатлоне — тоже», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».

У России снова лучший результат сезона. Миронова расправилась с соперницами на финише
Светлана показала шикарную скорость на дистанции. До медали – один шаг.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021