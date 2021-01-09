Губерниев: девчонки сильнее по крепости духа. Миронова за половину мужской команды сойдёт

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев назвал лидеров в мужской и женской командах сборной России.

«В мужской команде лидер тем не менее Логинов. Для меня на самом деле загадка, почему Саша не считает себя лидером. В смысле не считает? Надо считать. Век спортсменов очень короткий. Мы не успели оглянуться, а Гербуловой 25 лет, например, и она только дебютирует на Кубке мира. Поэтому здесь хочешь не хочешь, надо становится лидером. Сейчас Матвей Елисеев демонстрирует крепость духа.

Что касается девочек, то наши девчонки сильнее, чем парни, по крепости духа. Тут одна Миронова за половину мужской команды сойдёт. Мы же понимаем, что у девчонок ушла Юрлова — чемпионка мира, несомненный лидер команды. Сейчас мы видим, что даже когда девчонки уступают, то всё равно сражаются, не боятся активно разговаривать со страной, используя наши возможности. Вообще, женщины выносливее. В жизни так должно быть, в биатлоне — тоже», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».