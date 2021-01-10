Тарьей Бё: где сегодня был туман, так это у меня между ушами!

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, несмотря на завоёванную медаль в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, был разочарован тем, как сложилась гонка.

Бё-старший на старте уступал только младшему брату Йоханнесу. Но после третьего рубежа, где лидер Кубка мира из-за сгущавшегося тумана четыре раза промахнулся, Тарьей стал единоличным лидером. Оставалось только точно отстрелять на последнем рубеже, но Бё-старший зашёл на три круга.

«Я расстроен. Победа у тебя в руках, и ты даешь ей ускользнуть. Но это целиком моя вина. Дело не в неудаче, я не падал и не смягчал падение, не случилось ничего, что я не мог бы контролировать. Всё было у меня в руках, и я не сумел обеспечить победу… Где сегодня был туман, так это у меня между ушами!.. Моя игра была безупречной до последней стрельбы, и на рубеже, и на трассе. Я хорошо чувствовал себя на лыжах и действовал по плану, но когда я промахнулся первым выстрелом на последней стрельбе, все растаяло. Я не смог вернуть нужный настрой… И не стрелял так, как следует в таких ситуациях», — приводит слова Тарьея Бё пресс-служба IBU.