Сегодня, 10 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт одиночная смешанная эстафета. Старт запланирован на 13:30 мск.
За сборную России, которая получила десятый стартовый номер, выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Команду Франции (№ 1) представят Жулия Симон и Эмильен Жаклен, Норвегии (№ 2) — Тириль Экхофф и Йоханнес Бё, Германии (№ 3) — Янина Хеттих и Эрик Лессер, Швеции (№ 4) — Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон, Украины (№ 7) — Вита Семеренко и Антон Дудченко, Швейцарии (№ 8) — Ирен Кадуриш и Себастьян Штальдер, Беларуси (№ 11) — Анна Сола и Никита Лобастов, Италии (№12) — Доротея Вирер и Лукас Хофер.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция сингл-микста на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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