Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 10 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 13:30 мск.
Сборная России получила пятый стартовый номер. За неё выступят Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Составы других команд, представленных в гонке:
Норвегия (№1) — Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале и Стурла Холм Легрейд.
Италия (№2) — Ирене Лардшнайдер, Лиза Виттоцци, Томас Бормолини и Доминик Виндиш.
Франция (№3) — Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод и Кентен Фийон Майе.
Германия (№4) — Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Бенедикт Долль и Арнд Пайффер.
Швеция (№6) — Линн Перссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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