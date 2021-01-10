Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 10 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 13:30 мск.



Сборная России получила пятый стартовый номер. За неё выступят Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



Составы других команд, представленных в гонке:



Норвегия (№1) — Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале и Стурла Холм Легрейд.

Италия (№2) — Ирене Лардшнайдер, Лиза Виттоцци, Томас Бормолини и Доминик Виндиш.

Франция (№3) — Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод и Кентен Фийон Майе.

Германия (№4) — Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Бенедикт Долль и Арнд Пайффер.

Швеция (№6) — Линн Перссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.